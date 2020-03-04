金管會公布國銀最新獲利狀況，受全球股市回檔及工作天數較少影響，2020年1月稅前獲利349.1億元，月增137.8億元或65.3％、但年減25億元或6.7％。不過，中國大陸分行獲利成長強勁，創下近26月新高，且出現「零逾放」狀態，亦為26月以來首見。

金管會統計，國銀2020年1月稅前獲利349.1億元，月增達65.3％、但年減6.7％。銀行局官員表示，主因今年1月全球股市震盪回檔，且適逢春節工作天數較少，使投資及其他淨收益年減90億元，不過利息收益年增8億元、呆帳提列準備金則年減50多億元。

其中，中國大陸分行6.4億元，月增近2.43倍、年增達35.1％，創近26月高點。國際金融業務分行（OBU）98.2億元，月增達1.14倍、年增9％。而海外分行32.9億元，雖月增26.2％、但年減19.5％。國內總分行211.7億元，雖月增達53.9％、但年減11.3％。

國銀中國大陸分行1月獲利表現出色，且出現「零逾放」情況，為2017年11月以來26個月首見。銀行局官員表示，獲利較去年同期顯著增加，主因國銀對授信業務轉趨謹慎，在放款規模縮小下，呆帳提列準備金亦同步減少。

銀行業者表示，由於中國大陸面臨經濟轉型、且下行風險增加，金管會2018年起便開始要求國銀，中國大陸分行若出現逾放，要立即以盈餘打銷，並提列足額備抵呆帳。國銀對中國大陸授信放款亦轉趨謹慎，並因應新冠肺炎疫情可能影響，已超前布署因應。

據金管會統計，2019年國銀對中國大陸放款餘額減少達1124億元。目前仍有放款的國銀中國大陸分行，僅剩台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、兆豐銀、台企銀、中信銀等8家，截至1月底的總放款餘額1845.05億元，年減46.61億元。

由於春節前資金需求較高，國銀截至1月底總放款餘額29.9兆元，月增2171億元。逾放金額695億元，月增59億元，逾放比0.23％，月增0.02個百分點、年減0.01個百分比。備抵呆帳覆蓋率596.73％，月減55.05個百分點，提列狀況仍維持在較高水準，應屬穩健。

(時報資訊)