花蓮房市漸增溫，去年房屋買賣棟數2947棟，年成長8.02%，今年2月買賣棟數為634筆棟數，創5年同期新高。台開(2841)上半年將會正式銷售位在花蓮的「洄瀾山居」、「新天堂樂園度假養生村」案。

目前花蓮每年不動產買賣約平均3,500件左右，民國107年全年是3,345件、7,122筆棟數，民國108年全年是3,678件、7,537筆棟數，108年較107年在成交件數方面成長近10%，看來蘇花改完工前兩年，花蓮不動產交易即悄悄緩步成長。另外，據花蓮縣政府統計，至108年底據花蓮地政事務所最新公佈資料顯示，花蓮不動產買賣二月逆勢成長，不動產買賣統計為294件、634筆棟數，同時創下五年同期新高紀錄，同時今年一二月買賣筆棟數也比去年同期成長12.6%，花蓮縣戶數為126,729，較民國98年119,916戶，11年來成長了6,813戶，且每年維持0.57%~1.25%區間成長比。

台開指出，受惠蘇花改帶來觀光人潮效應，新天堂樂園、開心農場、ROCK PARK貨櫃市集等室內外場域加總今年一月(含農曆春節7天假期)人潮達至40萬人，二月寒假延長，不少人走出戶外愛曬太陽提升免疫力，整個二月也有近30萬人次，平均一天都有近1萬人次。其中228連假天氣晴朗，三天就有近7萬人潮，停車場內5,000多個停車位整天停滿滿，也帶動新天堂樂園多個新櫃位、餐飲美食、貨櫃星巴克、VR娛樂設施等、貨櫃市集玉里臭豆腐等業績的提升。

(時報資訊)