釀酒人球星葉利奇(Christian Yelich)與球隊簽下延長合約，包含釀酒人接手馬林魚原本到明年的合約，以及2022年的球隊選擇權，再與他延長7年合約，總計9年共2.15億美元(約64億台幣)的大合約，將創下釀酒人隊史最高，同時也代表葉利奇將留在釀酒人直到他36歲。

28歲的葉利奇是大聯盟數一數二的強打者，目前的合約是他在2015年與馬林魚簽下的7年合約，釀酒人接手後目前走到第6年，今、明兩年共有2650萬美元外，還有2022年125萬美元的選擇權。如今釀酒人再與他簽下7年延長合約，根據《紐約郵報》報導，這筆交易合計9年2.15億美元，打破布朗(Ryan Braun)在2011年簽下的1.05億美元延長合約，創下隊史紀錄。

葉利奇到釀酒人後屢屢繳出可怕成績，去年打擊三圍.329 / .429 / .671都是國聯最佳，其中44轟創下個人新高，雖然季末因傷缺席，讓他錯過競爭國聯MVP，不過他仍是無庸置疑的強打。

葉利奇在去年競爭國聯MVP但輸給道奇貝林傑（Cody Bellinger）後，曾表態非常喜歡釀酒人這支球隊，「這對我來說是完美的地方，我愛這裡的球迷，我甚至希望我在這能待超過2年。」如今他若無意外，將能在釀酒人待到他36歲。

(中時 )