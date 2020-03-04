最近在全家、小七和全聯都可以買酒精，不過每家店的數量不多，仍讓許多民眾向隅，近日有網友則在臉書分享，雖沒買到酒精，卻意外找到防疫小物，很開心。貼文一出，隨即引發網友熱議。

有網友在臉書社團《我愛全聯好物老實說》PO文分享，跑了好多家全聯都沒買到酒精，但卻意外找到一款防疫小物「75％酒精噴霧式乾洗手液」，讓原PO直呼好開心。不過，小小一罐卻要105元，也意外引來正反兩極的回應。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言回應，「價格很可怕，看到直接放回去」、「價錢不OK」、「我還在猶豫」、「趁火打劫啊」。不過，也有網友指出，「瘦了荷包，但可以保護自己和全家人，所以還是默默折回去買兩瓶」、「有總比沒有好」。

另也有網友表示，這瓶乾洗手，若是在非疫情的時候，絕對不會買，但現在可以不用去超商排隊搶購，尤其是平日很忙的人，能買到其實就很幸運，而且用完以後，還直接收穫噴瓶可以補充，算值得了！

(中時電子報)