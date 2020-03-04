小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（4日）財經重點。

【1】疫情衝擊 5月報稅延繳有譜

新冠肺炎發威，5月報稅季又逼近，台北市旅行公會3日呼籲，政府對旅行業2019年營業所得各項稅賦，可採取退回或緩繳，減輕業者立即性壓力。賦稅署鬆口表示，因疫情受影響企業可延期或分期繳納，最高可分三年（36期），若個人受居家檢疫影響，亦可延長報稅期限，近期內財政部就會公告緩徵相關辦法。

【2】額溫槍太夯 MCU廠業績燒

新冠肺炎目前在中國仍未完全解除危機，韓國、日本及歐洲等地又陸續爆出疫情，使額溫槍的市場需求暴增。供應鏈指出，由於系統廠對額溫槍不斷追加訂單，使額溫槍微控制器（MCU）有錢也買不到。

【3】Fed救市 閃電降息２碼

出乎意料，美國聯準會（Fed）在毫無預警狀態下，於周二道瓊開盤後閃電宣布下調聯邦基準利率2碼，至1～1.25％。華爾街股市聞訊隨即反映大漲，但旋即又反轉下跌，盤勢震盪激烈。此次降息顯然不合常規，是2008年以來首次在聯準會例會之外時間宣布降息（原例會時間是在3月18日），顯示新冠疫情不斷變化，對經濟的衝擊恐超乎預期。

【4】14檔投信連買 作帳先鋒

投信3日買超近9億元，累計連二個交日買超10.7億元，篩選投信逆勢連二買股，包括神達（3706）、南電（8046）及正隆（1904）等14檔個股，不但獲得投信連買，且合計買超達2,000張以上，將扮演月底投信作帳行情先鋒。

【5】高股息燙金 逾百家爭豔

上市櫃公司今年配發現金股利上看1.3～1.4兆元，儘管台股受新冠肺炎干擾指數回測至年線11,062點附近，但高現金殖利率題材發燙。根據統計，目前已有177家公司公布股利水準，超過六成現金殖利率逾3％，成為年線有撐的利多因子。

(中時電子報)