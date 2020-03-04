近來桃園房仲業者「億萬房產集團」近來頻推「零元買房」免費投資講座，鎖定桃園捷運綠線、藝文特區等地，宣稱無需自備款就能輕鬆購屋、投資致富，並鼓勵民眾掏出36000元加入會員。

本刊直擊，其實「億萬房產集團」推廣的買賣手法就是坊間俗稱的「AB合約」，亦即真實房價若為600萬元，買賣合約卻提高至700萬元，以讓買方可向銀行拿到更多貸款。雖然簽下「AB合約」的買賣雙方皆涉及違法，得負擔刑事責任，該集團人員卻強調「買方責任不大」，實在居心叵測！

本刊記者現場直擊零元買房講座，億萬房產集團總經理呂原富在前方分享投資技巧，民眾紛紛用手機拍照記錄簡報重點。（圖／本刊財經組）

桃園房仲業者「億萬房產集團」近來大推「零元買房」網路廣告，每周以五、六場的高頻率開辦免費投資講座。本刊記者2月底兵分兩路深入一探究竟，雖然新冠肺炎來勢洶洶，兩場課程卻都爆滿。

課程一開始，除了介紹「億萬房產集團」總經理呂原富，還表示「億萬房產集團」深耕桃園多年，共有九間賺錢公司，團隊包括「各大仲介體系」業務員和後勤人員共250人，而會員數共有3500多人，成交戶數達1500多件，「民眾只要繳交36000元加入會員，就可享有一對一諮詢、專業課程。」

主持人接著表示，「大家都買不起房子，但我們能幫大家降低投資成本、提高獲利空間。」根據主辦單位調查，現場有九成八民眾沒有投資房產經驗。

有受害民眾在部落格抱怨，積富房屋（現更名億萬房產集團）表示能讓會員買到低價房，卻以市價推銷給會員，如今有會員賣不掉房子。（圖／讀者提供）

面對外界對於「AB合約」的質疑，「億萬房產集團」總經理呂原富透過特助葉冠微回應，「公司並未做涉及假契約，也從未教導工作人員有此說法，此為員工及同業的惡意毀謗，希望媒體提供來源，以透過法律求償。此外，公司也不會把會員所持有的房屋轉手脫售給會員，這是有所牴觸的，是出售給自住客。」

葉冠微還強調，「公司現以企業經營傳達買屋投資理財祕訣，主力在藝文特區物件，是非常有把握獲利，也希望藉此給予會員信心，而可能導致外界誤解有保證獲利說法，並以為公司說明會為傳銷手法。」至於不再使用起家品牌「積富房屋」，是因為受到同業攻擊影響名聲，才忍痛捨棄。

億萬房產集團推薦民眾鎖定桃園捷運綠線G7至G12站點及中正藝文特區，買進中古大樓。（圖／本刊繪圖組）

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(中時電子報)