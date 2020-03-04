近來桃園房仲業者「億萬房產集團」近來頻推「零元買房」免費投資講座，宣稱無需自備款就能輕鬆購屋、投資致富，並鼓勵民眾掏出36000元加入會員。

本刊直擊，其實「億萬房產集團」推廣的買賣手法就是坊間俗稱的「AB合約」，記者2月底兵分兩路深入課程一探究竟，一位自稱曾在某知名房仲集團當過店長的張瓊玲現身說法，「努力工作不能致富。」「我也曾擔心繳不出貸款。」「但我最後靠著信任呂總『2年賺400萬』，而且繼續『賣1買2』，愈賺愈多。」張瓊玲表示自己是單親媽媽，獨自照顧二個小孩。

本刊記者現場直擊零元買房講座，億萬房產集團總經理呂原富在前方分享投資技巧，民眾紛紛用手機拍照記錄簡報重點。（圖／本刊財經組）

在張瓊玲的讚揚下，「呂總」呂原富順勢登場。他說自己從負債千萬到賺進上億，人人都有翻身機會，「『零元買房』的關鍵在於選對增值地段，集團幫你做全額貸款再出租，以租金繳房貸。」

呂原富進一步建議大家鎖定桃園捷運綠線、藝文特區等地，買進中古大樓。「台灣未來10年唯一會大漲的區域就是『桃園區』，捷運動工後，房價會漲1到10倍。」一說完馬上舉例「沒有立刻下訂而錯過懊悔」的「實例」，期間疾呼「機會不等人！」「團隊建議的都是低價物件無須再猶豫！」

講座中，呂原富以實際案例鼓勵大家「原屋增貸買兩戶」，房貸每月繳款30,550元，再出租讓租客繳利息。（圖／本刊財經組）

此外，呂原富還多次強調，「我們每個月操作40至50件全額貸款零元買屋案。」「原屋增貸後再買2戶出租，房貸每月繳款30550元，但租金收入可達38000元。租客幫你繳利息，每月還可賺7450元，耐心等待捷運增值數倍獲利。」在呂原富不停勾勒獲利遠景下，現場民眾點頭如搗蒜，不少人還勤做筆記、拿手機拍照。

桃園捷運綠線目前已動工，捷運利多吸引投資客進場。（圖／翻攝自桃捷官網）

面對外界對於「AB合約」的質疑，「億萬房產集團」總經理呂原富透過特助葉冠微回應，「公司並未做涉及假契約，也從未教導工作人員有此說法，此為員工及同業的惡意毀謗，希望媒體提供來源，以透過法律求償。此外，公司也不會把會員所持有的房屋轉手脫售給會員，這是有所牴觸的，是出售給自住客。」

葉冠微還強調，「公司現以企業經營傳達買屋投資理財祕訣，主力在藝文特區物件，是非常有把握獲利，也希望藉此給予會員信心，而可能導致外界誤解有保證獲利說法，並以為公司說明會為傳銷手法。」至於不再使用起家品牌「積富房屋」，是因為受到同業攻擊影響名聲，才忍痛捨棄。

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(中時電子報)