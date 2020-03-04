精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月4日)的國際新聞重點。

【1】超級星期二 桑德斯民調勝 拜登伺機反撲

美國大選初選重頭戲「超級星期二」（Super Tuesday）3日登場，民主黨在加州、德州等14州同時舉行初選或黨團會議，涉及逾1/3全國黨代表票。而大戰前夕，兩名溫和派競選人相繼退選，並宣布為前副總統拜登背書。拜登會否上演絕地大反撲，還是左翼參議員桑德斯鞏固領先優勢？這天將是選戰的重要轉折點。

【2】美案例破百 聯準會12年來首度緊急降息救經濟

新冠肺炎的疫情在美國不斷擴大，累計死亡案例6人，確診病例超過百人，強烈衝擊美國本土及全球的經濟。美國聯邦準備理事會(Fed)週二宣布調降基準利率2碼，這是近12年來聯準會首度緊急降息，期望替經濟注入強心針，降低疫情對經濟的負面衝擊。

【3】火速通過3法 南韓進入全面戒備

南韓總統文在寅向在南韓快速持續擴散的新型冠狀肺炎宣戰，並宣布政府24小時全面戒備外，還火速通過了3項法案。授權政府對不遵守隔離的國民處以1年以下有期徒刑和1000萬韓元的罰款。南韓防疫指揮中心並證實確診病例增至5186人。疫情緊急連帶影響韓陸交流。首爾首次表示，如果疫情得不到控制，大陸國家主席習近平到訪南韓可能被迫延期。

【4】新冠肺炎蔓延 英宣佈為最緊急事件

在英國又12人確診，加上4大會計師事務所勤業眾信（Deloitte）倫敦辦公室有員工確診後，英格蘭國家醫療保健服務（NHS England）宣佈，新冠肺炎疫情屬於「第4級事件」（level 4 incident），也是緊急程度最高的事件。

【5】國際奧委會宣布：東京奧運如期舉行

新冠肺炎疫情全球延燒，身為本屆夏季奧運會主辦地的日本東京，目前正飽受疫情擴散威脅。國際奧委會主席托馬斯．巴赫在瑞士洛桑最新出面召開記者會，宣布東京奧運會將會在夏季如期舉行。

(中時電子報)