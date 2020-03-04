隨著新冠肺炎疫情肆虐，讓台灣健保制度再度受到關注。民進黨立委林俊憲表示，有部分人長期在海外工作生活，每年回台時卻只要補繳少量的健保費，即可以享受台灣高品質的醫療服務，這對國人十分不公平，擬對健保保障費為進行限縮，而這個說法被認為是在針對長期居住在大陸的台灣籍藝人：黃安。

據自由電子報報導，林俊憲表示，在與健保屬討論過後，修法將會加入所謂「第七類被保險人」的繳費級距，將會適用於如同黃安這類的旅外藝人，來補上台灣健保的保費計算漏洞，而根據健保署所提供的保險負擔金額表試算，長期旅外的藝人將需要支付每個月約8500元的健保費用，比起過去的749元漲幅超過10倍。

林俊憲表示，未來修法後，海外投保者的所得將採取「誠實申報制」，但申報後出現的法律責任將由申報者自行負責，修法後健保署也會重新訂定繳費的級距表，以供民眾參考。

(中時電子報)