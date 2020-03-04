賴品妤看完《鳴鳥不飛：烏雲密布》，讚台灣走向多元嗜好的友善社會。（圖／摘自賴品妤臉書）

動漫片《鳴鳥不飛：烏雲密布》228連假前夕在台上映，激情大尺度的內容被分類為「輔導15歲級」。網路上佳評如潮，新科立委賴品妤也進戲院朝聖，表示台灣的進步有目共睹，也證實台灣是一個自由的國度。

《鳴鳥不飛：烏雲密布》2015年獲得講談社FRaU漫畫大賞，2016獲得SUGOI JAPAN Award漫畫部門第4名。《鳴鳥不飛》一開始連載，賴品妤就一直在追，她說，剛開始看的時候甚至還不是立院童工，想不到電影出來時已經是立委了。

賴品妤表示，作品細膩描繪黑道老大矢代和前警察保鏢百目鬼的感情糾葛，看似沒有未來的兩人，逐漸走向一起的過程，儘管大多是從矢代的角度敘事，但也能窺見百目鬼剛毅木訥下的心境，每次看漫畫時，都為這兩人什麼時候才能真正在一起而焦急，而現在，是在電影院裡焦急，多麽希望能趕快看到電影第二集。

賴品妤提到，以前從未想過可以在電影院裡看到BL動畫電影，連討論BL或漫畫都要躲躲藏藏，畢竟在過去大人的眼裡，這類都是會教壞小孩的髒東西，但現在不僅能在戲院觀賞，甚至也有夫妻一起來看，「台灣的進步有目共睹，這證實了台灣是一個自由的國度」，且同志、BL、百合、動漫都是絕對被尊重的創作。

網友看了賴品妤的PO文，表示「很開心是生在這樣的年代與國家」、「生在自由的時代很幸福」、「感謝這個國家，讓相愛的人享有相愛的權利」，不少已經看完電影的網友，也紛喊「再刷一次！」

(中時電子報)