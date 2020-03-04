無人機管理新制月底即將上路，各縣市目前公布的圖資引發玩家反彈，已有玩家串連要上街頭抗議，據了解，為化解這波反彈聲浪，絕大多數縣市都已重新審視尚未定案的圖資，原採取正面表列開放區的縣市中，可能會有逾半數轉向。

根據民航法無人機專章的規定，無人機管理新制月底上路後，400呎以下空域由地方政府主管，是否開放、如何開放，也由地方政府根據轄區特性決定，目前各地方政府提報給民航局的初步資料中，全台22縣市中，採取正面表列開放區、負面表列禁止區的縣市剛好各半，六都全採正面表列。

所謂正面表列，即除了縣市政府公告允許活動區域外，全境其他區域全部禁飛；負面表列剛好相反，即除地方政府公告禁止的區域外，其他區域均開放無人機活動。由於正面表列對玩家限制較大，且各地開放的區域均相當有限，玩家大為反彈，已有玩家在臉書成立社團，號召各地玩家3月13日至交通部抗議。

民航局官員則強調，各縣市圖資目前都尚未定案，而且，這份圖資僅適用於自然人，機關、學校、法人並不受限制，只要通過民航局能力審查，活動時提出申請，即使是禁飛區，仍可操作無人機。

不過，由於玩家反彈聲浪大，且引起不少中央與地方民代關心，各縣市政府除了積極檢視原本規劃的圖資，部分甚至直接調整方向，改採取負面表列。

據了解，原本均採正面表列的六都，高雄與台南昨天均決定改採負面表列，昨天深夜玩家群組又傳出，台中市也可能改採負面表列，此外，新北、桃園也都可能增加開放區域。而原本同樣採正面表列的其他縣市，新竹縣與屏東縣也都在評估改採負面表列。

民航局官員表示，400呎以下空域的管理權責本就屬於地方，尊重地方政府的各項規劃，對於採取負面表列的縣市，民航局會提醒地方政府，基於公共安全，對於人口稠密區域，還是需有一定的限制，採取正面表列的縣市，民航局也會繼續協助規劃更多適合開放的場域。

(中時電子報)