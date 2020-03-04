今天（４日）東北季風增強，氣象局表示，今白天除了中部平地外，其他地區都會下雨，入夜後水氣增多，中部平地也開始下雨。明天到周五清晨北台灣天氣濕冷，全台有雨，明日北台灣平地最低氣溫降至13度左右。接著下周二(3/10)又有一波冷空氣報到。

氣象局指出，今天迎風面的北台灣有短暫雨，花東、中南部山區有局部短暫雨，晚上水氣再增多，中部平地也有雨，記得攜帶雨具。溫度方面，北臺灣白天氣溫下降5度，高溫約19至21度，其他地區高溫仍25至30度，而各地清晨低溫約16至19度，北部一整天感受較涼，中南部日夜溫差較大。

明天至周五清晨，受東北季風及華南雲雨區影響，北台灣較涼，其他地區早晚也會涼。由於水氣較多，北部、東北部及東部有短暫雨，中部有局部短暫雨，其他地區零星短暫雨，高山有降雪的機率。這波東北季風將帶來較冷空氣，預估中部以北及東北部清晨低溫約僅14至16度，北部平地最低氣溫降至13度左右。

下周二（3/10）鋒面通過及東北季風增強，天氣明顯轉變，北部及東北部氣溫下降；北部、東北部及東部地區有短暫陣雨，其他地區也會轉為有局部短暫陣雨。

明天華南雲帶東移 中部以北轉濕冷。(中視新聞)

(中時電子報)