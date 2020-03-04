前F4女星劉樂妍，近年演藝重心移往大陸，不過言論偏激常引發爭議，近日有鄉友在PTT爆料指「她童年在台灣被阿公阿嬤帶大」，此話似乎踩到她的地雷，直接反嗆：「我們家一直都是中國人」，似乎有意急於撇清。

有鄉民在PTT八卦板爆料，劉樂妍未出道前在奇摩交友頗有名氣，當時身為酒促的她表示「童年被阿公阿嬤帶大」，當下覺得這個女生直率不做作，而且有艱辛童年努力去賺錢，對她頗有好感，可是近年看到她跑到大陸賺錢後，就雙膝跪下批評台灣，大讚大陸多好，感嘆生存總是會讓人改變，對此劉樂妍臉書PO出截圖反擊網友，提到用詞部分，她強調沒有喊過爺爺奶奶「阿公阿媽」這種閩南語字眼，因為那不是母語，強調在家不會說這種字眼。

此外劉樂妍強調自己從小到大都是湖北人，雖然家在台灣但依然是當個頂天立地的中國人存在著，絕對不是突然變成中國人，更怒嗆網友：「你不是中國人，那是你家的事，可是問題是我們家一直都是中國人，並且在臺灣存在著」。

(中時電子報)