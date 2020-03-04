廣闊的大同鄉山區，幾乎全部開放無人機活動，僅有太平山附近有一小塊區域禁飛，該處區域其實是一處溫泉，地方政府規劃過程考慮相當周到。（圖／玩家提供）

即將上路的無人機新制最近引起廣泛討論，究竟各方吵成一團的「正面表列」、「負面表列」孰優孰劣？專家直言，只要夠「用心」，不管採取何種方式，都能兼顧玩家與一般民眾的權益。

所謂正面表列，即除了縣市政府公告允許活動區域外，全境其他區域全部禁飛；負面表列則是除了地方政府公告禁止的區域外，其他區域均開放。

按照各縣市原本規劃，原本全台包括六都，共有11縣市採取正面表面，由於對玩家限制相對較多，在引發玩家不滿後，已陸續有縣市決定或評估改採負面表列，預期至新制上路時，全台採取負面表列的縣市將佔大多數。

專家則指出，正、負面表列並無絕對的優劣，問題在於規劃過程是否充分考量地方特性與民眾需求。例如，民航局在過去一年多一直鼓勵六都採取正面表列方式，由於六都人口相對稠密，此一用意無可厚非。

然而，除了台北外，六都中的其他五都其實都是最近這十年裡陸續改制，且都有人口相對稀疏的山地、丘陵或郊區，安全疑慮相對低，如果規劃過程適度開放，不至於激起這麼大的反彈。而採取負面表列的縣市，幾乎都是全境開放，沒有避開人口稠密區，一旦新制上路，無人機對一般民眾造成干擾，也會激起另一股反對聲浪。

他以宜蘭縣的規劃為例，宜蘭採取負面表列，絕大多數區域都開放無人機活動，但地方和中央機關劃設了數十處的禁飛區，仔細比對，除了中央機關劃設的區域，由地方政府劃設的禁飛區，幾乎都是人口密集的城鎮中心，太平山風景區附近的溫泉、三星鄉的梅花湖風景區，也都劃為禁飛區，可見地方政府劃設過程不僅充分掌握地方特性，也考量了本地民眾與遊客的需求，這種作法，相當值得其他各地參考。

(中時電子報)