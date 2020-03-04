美國前重量級拳王泰森（MikeTyson），過去被認為是世界上最好的重量級拳擊手之一。但他最近最苦惱的事情之一，就是他已經30歲、屆齡適婚年紀的女兒，婚姻大事遲遲沒有著落。他還為此祭出1千萬美元（約新台幣2970萬）的高額誘因為自己招女婿，結果引來一名喜劇演員報名，但因為態度輕蔑遭拳王痛罵，他將兩人對話截圖公布，才讓拳王砸重金招女婿的事情曝光。

據《新島日報》報導，泰森的大女兒米奇身高180公分，體重150公斤，因為女兒「漢草」太粗獷，體重比109公斤的老爸還更「重量級」，因為外型與一般世俗眼光中的「美女」定義有點差異，比較不好找對象。老爸泰森為了女兒能有美好歸宿，傳出不惜送給「未來女婿」1千萬美元的獎金大禮，希望能把女兒米奇嫁出去。

結果有一位從迦納到美國發展的喜劇演員麥克•布萊克森（MichaelBlackson），透過網路社群私訊拳王泰森報名，還很親暱直接喊泰森「岳父」，表示自己願意娶米奇為妻，並稱自己不在乎這1千萬美元，但要給他獎金還是會收下。他還「裝熟」向泰森表達對他女兒的愛：「她在哪裡？我會和她在一起親熱，然後一起去購物，她有點可愛」。

不過泰森對於布萊克森這位報名者的態度十分生氣，認為對方在消遣他們父女，痛罵對方「很垃圾」，並稱女兒對這種垃圾人看不上眼。而布萊克森事後把被泰森痛罵的訊息截圖，發布在自己的社群平台，拳王砸千萬重金找女婿的事件，在因此曝光。

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(中時電子報)