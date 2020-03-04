香港名媛張寶華一個多月前曾搭乘鑽石公主號，之後船上疫情爆發；她雖然已早早下船，但仍害怕病毒擴散，在家進行自主隔離整整一個月。近日為了幫好友慶生，張寶華訂了餐廳，不料卻在前一天被取消，而店家完全不回應，讓她大嘆，「我終於知道被歧視的感受。」

張寶華透露，自己與好友1月25日就下船了，隨著船上疫情大爆發，自己也在家進行隔離，14天後沒發燒、沒咳嗽也沒喉嚨痛，一直到2月5日才返回崗位上班，那時已經隔離30天了；下船後曾有衞生防護中心致電，對方表示，28天絕對安全了。

不過為了小心起見，張寶華仍推掉所有朋友聚會，保護自己，也保護朋友。直到近日，張寶華決定訂餐廳替朋友慶生，有事先向業者說明狀況，還被誇讚「真有公德心」，孰料在前一天被無故取消，業者只留一句「因老人家多，抵抗力低」便斷了聯繫，讓她非常不能接受。

張寶華無奈，「真的莫名其妙，我不是病人，又不是帶菌者，業者是什麼意思？打電話去了解也都沒有人接電話，到今日，我終於知道被歧視的感受。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)