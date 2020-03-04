邑昇(5291)2019年稅後盈餘為0.69億元，年成長75.4%，每股盈餘為2.04元，公司董事會決議每股配息1.2元，新冠肺炎持續延燒，邑昇因生產基地在台灣，目前受疫情波及不大，公司仍備有材料庫存，供應鏈以台灣為主，而上游材料是否受大陸停工影響將密切觀察，在轉型效益發揮及持續研發新產品的推動下，2020年邑昇營運預期維持審慎正向看法。

邑昇為PCB廠，以少量多樣優勢切入工業電腦、工控、車用、IoT及醫療等高利基領域發展，另一重要業務LED行動照明產品，專攻歐美之運動休閒市場，高流明及高安全性的自行車燈持續與歐美一線品牌客戶共同合作成長，並研發符合歐規的e-Bike智慧型車燈、遠端遙控系統、電動輔助自行車燈、魚眼前燈等因應潮流新產品，創立逾15年之自有品牌「DOSUN」行動照明產品，亦是邑昇佈局行銷全球的重點業務。

受惠轉型效益，邑昇兩大主要業務穩定成長，2019年合併營收11.99億元，年成長16.07%，由於公司近年製程改善提高生產良率，且高毛利產品比重提升，帶動合併毛利率達20.73%，年增3.6個百分點，為掛牌以來新高，稅後盈餘為0.69億元，年成長75.4%，每股盈餘為2.04元，年成長70%。

邑昇表示，公司歷經3年轉型優化，客戶類型調整及朝高毛利率產品製造，加上行動照明產品營收比重提升，帶動獲利逐步成長，公司在PCB產品部分研發更高端可用於5G週邊產品的HDI產品，預期最快今年即可開花結果；儘管新冠肺炎持續延燒，邑昇因生產基地在台灣，目前受疫情波及不大，公司仍備有材料庫存，供應鏈以台灣為主，而上游材料是否受大陸停工影響將密切觀察，在轉型效益發揮及持續研發新產品的推動下，對2020年營運預期維持審慎正向看法。

邑昇董事會亦通過2019年盈餘分配案，每股配發現金股息1.2元，配發率約58.82%，以3月3日收盤參考價25.45元計算，現金殖息率4.72%。

(時報資訊)