為防健保被濫用，綠委擬提案修法「黃安條款」，針對1年未居住在台灣183天、無法提出收入證明以及沒繳稅紀錄者，收取全額保費，保費將從每月749元增加到最高1.2萬元。前台南縣長蘇煥智直指，這樣一來，美加澳紐僑胞可能通通適用，他建議是否再把條文想得更清楚？

蘇煥智在臉書指出，立委提案「黃安條款」：「逾半年不住台灣又沒繳稅人士健保費跳16倍，每月749元變最高1.2萬」，這個條文可能一刀砍下去，所有在海外的僑胞（不論有無雙重國籍）或留學生、台商，不管是統、獨、維持現狀，可能會全部一律適用喔！大家的本意是不是如此呢？

蘇煥智點出，這樣子美國、加拿大、澳洲、紐西蘭的僑胞可能通通適用，大家要不要再把條文內容想得更清楚？

有網友卻認為，「僑胞本來就灰色地帶，這個是國民的福利。」、「本來就要這樣做。」

(中時電子報)