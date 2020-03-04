SpeXial前成員王以綸近日爆出和「北一女神」蔡瑞雪交往消息，不過她前一任女友是郭書瑤(瑤瑤)，兩人當初被拍到喇舌照而大方認愛，卻僅交往1年多就分手，讓外界也疑惑，以綸怎麼和天使臉孔、魔鬼身材的瑤瑤分手，現友人也出面透露她的「戀愛習性」，讓以綸受不了。

據《鏡週刊》報導，好友透露郭書瑤個性保守，不太配合男方的需求，想做什麼就做什麼，就算談戀愛也不會去想配合男友的愛好，剛開始熱戀時，會一股腦愛得熱烈，所以才會被拍到當眾親吻以綸，不過交往一段時間後，她就開始拒絕男友要求，久而久之就有摩擦，以綸也沒辦法忍受每次被拒絕，才導致分手。

其實，瑤瑤對於過往戀情態度都不矯情做作，雖不會高調宣示，但也不遮掩，和以綸交往前，與小2歲金陽愛得濃烈，即使男方因呼麻被判緩起訴，她也不離不棄，只不過戀情最終還是在3年前告吹，後和以綸被捕捉在南韓首爾牽手約會，又被拍到當街親吻，她也大方認愛，未料，僅維持1年多就分手。

(中時電子報)