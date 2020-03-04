汪峰繼女小蘋果嗆媒體。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

41歲影后章子怡2015年嫁給大她7歲歌手汪峰，她也成為汪峰和前女友葛薈婕所生14歲女兒汪曼熙（小蘋果）的繼母。最近汪曼熙在社群網站開砲，指有自媒體稱她個性孤僻、家庭複雜，如今跟奶奶同住，疑被章子怡跟汪峰冷落，對此，汪曼熙怒轟全是胡說八道。

章子怡5年前閃嫁成為人妻，當時她一結婚就成為小蘋果的繼母，透露自己打從心底疼惜這個女兒，也驕傲說小蘋果從第一次見面就叫她媽媽，母女相處融洽，更說願意將所有的愛都給小蘋果，「也許會勝於我親生的女兒，我都願意給她。」

而章子怡2015年生下一女後，今年元旦又生下一兒，集滿好字，可能是最近網上少見章子怡和小蘋果的合影，就有人拿來作文章，稱小蘋果在海外念書，個性有點憂鬱，「小小年紀就要承受旁人體會不到的痛苦」，小蘋果則截圖回應全是子虛烏有，自己受夠了媒體編故事，網友也說：「垃圾媒體做個人吧」、「閃光燈下的孩子們，其實活的更辛苦」。

(中時電子報)