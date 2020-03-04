海軍最強軍艦紀德艦去年3月發男女士官兵在艦上輪機艙「嘿咻激戰片」，結果2名當事人性愛影片外流，引起外界譁然，讓該艘軍艦被譏為「海上摩鐵」，海軍調查後發現，偷拍者竟然是同艦的一名蘇姓上士，事後將他送法辦，高雄地院經審理後依照妨害秘密罪，將蘇姓上士判處8月徒刑，但2位當事人以去年事發後已經遭到海軍汰除。

這起離譜的艦上嘿咻事件發生在去年3月29日，一對艦上男女士官兵情侶，疑似因情不自禁，趁無人之際在輪機艙內激戰，但蘇姓上士得知2人行蹤，利用手機放置在該處偷拍。

事後蘇姓上士將剪輯而成的同袍性愛影片散佈在社群軟體，造成艦上官兵騷動，有人因此憤而向上級檢舉，但部分片段也遭外流，而引起外界軒然大波。海軍經過調查後，發現是蘇姓上士所為，經監察官與憲兵隊調查後，立刻將其移送法辦。

軍艦隊指揮部事後證實此事，並表示嫌疑士官兵因違反「性別分際」及「國軍軍風紀維護實施規定」，分別予以撤職及兩大過懲處並汰除，另檢討單位幹部疏失責任。艦指部強調，海軍貫徹「清流」政策，秉持「毋枉毋縱」原則，凡肇生重大違法犯紀案件經查屬實者，一律嚴懲不貸、檢討汰除，一併追究失職幹部，以維軍紀。

(中時電子報)