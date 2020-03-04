新冠肺炎人心惶惶，江蘇無錫江陰市一名李姓婦人怕鈔票沾染病毒，便把3125元（約新台幣1.3萬）的鈔票全放入微波爐加熱，想要透過高溫消毒，沒想到一分鐘過去，飄出濃濃燒焦味。李婦趕緊把鈔票取出，但已來不及，鈔票早已碳化成黑色，無法使用了。

根據陸媒《環球網》報導，新冠肺炎爆發後，不少人都擔心病毒會透過如紙鈔、硬幣等，流動性極高的物品傳播，因此都會進行消毒。不料李姓婦人竟異想天開，把剛從銀行取出的錢放進微波爐內消毒，結果不到一分鐘便飄出濃濃燒焦味。

李婦趕緊將東西取出，但已為時已晚，鈔票都碳化不能用了。她趕緊跑到銀行尋求幫助，經行員花了一整個下午比對、鑑定以及清算，終於換回3125元。

據了解，防疫敏感時期，金融機構每日將鈔票入庫前，都會為鈔票噴消毒液，再使用紫外光燈消毒最少一個小時，存放至少14天才會再度流入市面。專家則提醒，雖然銀行會進行消毒，但還是鼓勵民眾使用電子支付或刷卡，盡可能阻斷疫情傳播風險。

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(中時電子報)