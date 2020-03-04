當地時間3日，世衛組織發　最新一期新冠肺炎情況每日報告。截至歐洲中部時間3日上午10時(北京時間17時)，大陸境外共72個國家確診新冠肺炎10566例，死亡共計166例。

與前一日相比，大陸境外新增新冠肺炎1792例，新增8個國家(安道爾、約旦、拉脫維亞、摩洛哥、葡萄牙、沙烏地阿拉伯、塞內加爾、突尼斯)出現病例。

新冠肺炎，大陸，世衛

(旺報 )

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