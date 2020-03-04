世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月2日，在瑞士日內瓦，世界衛生組織相關人員出席當天的世衛組織例行記者會。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 當地時間3日，世衛組織發 最新一期新冠肺炎情況每日報告。截至歐洲中部時間3日上午10時(北京時間17時)，大陸境外共72個國家確診新冠肺炎10566例，死亡共計166例。 與前一日相比，大陸境外新增新冠肺炎1792例，新增8個國家(安道爾、約旦、拉脫維亞、摩洛哥、葡萄牙、沙烏地阿拉伯、塞內加爾、突尼斯)出現病例。 新冠肺炎，大陸，世衛 (旺報 ) #新冠 #肺炎 #新冠肺炎 #大陸 #時間 也許您會感興趣 推薦閱讀 有影〉確診印尼看護搭公車畫面曝光 全程皆有戴口罩 11:102020/02/29 生活 論完陳時中運勢 詹惟中再揭陸疫情這時好轉 22:092020/02/29 娛樂 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 上周才去日本！母女爽逛街沒戴口罩 店員一聽嚇壞了 22:142020/03/01 生活 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 柯P染肺炎送醫？境外謠言越扯越離譜 13:252020/03/02 社會 兩岸熱門新聞 鍾南山團隊預測疫情：嚴格防控至4月底 - 兩岸 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 - 兩岸 - 旺報 美國防部情報：新冠病毒30天內可能全球大流行 - 兩岸 美CIA連續11年攻擊大陸網站 陸網安企業公布證據 - 兩岸 陸31省新增新冠肺炎確診病例119例 新增死亡病例38例 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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