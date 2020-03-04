美國聯準會（Fed）緊急宣布調降基準利率兩碼（50個基點），為2008年金融危機以來首度緊急降息，令投資人更加擔憂新冠肺炎疫情造成的經濟影響，周二美股在劇烈震盪後重挫，三大指數均收跌近3%。

聯準會緊急降息兩碼，凸顯出美國央行對新冠肺炎疫情的擔憂，市場最初應聲勁揚逾1%，但由於投資人擔心向市場挹注更多資金是否有助於解決疫情擴散造成的經濟衝擊，即工廠停工、消費停滯及企業活動減少等問題，使美股盤中反轉走低。

周二收盤，道瓊工業指數跌2.94%，為25,917.41點。標普500指數跌2.81%，為3,003.37點，與2月19日創下的歷史高點相比下跌約11%。那斯達克指數收跌2.99%，為8,684.09點。

與最近的市況一樣，美國各證交所成交量總計約為147億股，遠超出過去20日均量（98億股）。

標普11大類股全面收黑，科技股指收大跌3.8%，重量級成分股蘋果與微軟分別大跌3.2%和4.8%。低利率環境不利於銀行盈利表現，標普金融股指數重挫3.7%。

(時報資訊)