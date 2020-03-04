電子化學材料通路商—崇越電(3388)受到原物料價格下滑及中美貿易戰干擾，致使2019年營收及獲利均呈現下滑，2019年每股盈餘為5.1元，崇越電表示，今年以來全球受到新冠肺炎影響經濟景氣，目前全球市況仍存在諸多不確定因素，公司將密切留意疫情對產業市場變化，並適時做出因應措施。

崇越電2019年合併營收77.72億元，年減9%，歸屬母公司稅後盈餘為3.76億元，年減18.9%，每股盈餘為5.1元；公司董事會通過每股將配發現金股息3.6元，以3月3日崇越電收盤價68元計算，現金殖息率約5.3%。

崇越電通表示，今年股息配放率70%略低於往年80%，主要是考量目前全球受到新型冠狀病毒影響經濟景氣，未來市況仍存在諸多不確定因素，因此多保留一些現金部位以因應後續可能的狀況；目前貿易戰對全球經濟影響已逐步淡化，矽利光原料價格及供需狀態亦回復平穩狀態，但今年開春以來，全球受到新冠肺炎影響經濟景氣，其中以大陸最為嚴重，各地出現延遲暫緩開工之情形，目前全球市況仍存在諸多不確定因素，崇越電將持續密切留意疫情對產業市場的變化，並適時做出因應措施。

(時報資訊)