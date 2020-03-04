美國降息、美股不漲反跌，台股4日開在11,368點，但隨後由紅翻黑，蘋概三王漲跌互見，鴻海（2317）守在紅盤之上。

憂心新型冠狀病毒對經濟的衝擊，美國聯準會（Fed）3月3日突然降息兩碼，為自2008年全球爆發金融海嘯以來，首度在例行貨幣政策會議之間緊急調降利率。

然而投資人並不領情，反對經濟前景更顯驚慌、決定跳船求生，美股道瓊工業平均指數盤中再瀉近千點，尾盤跌幅雖略收斂、終場仍以重挫將近800點作收。

群益期貨副總經理范振鴻指出，Fed迅速降息，市場的反應跟川普與聯準會主席鮑爾（Powell）想的不同，市場反而解讀，Fed動作這麼匆忙，新冠肺炎在美國的散播，可能早已遠超過媒體的報導，川普政府刻意隱瞞新冠肺炎在美國蔓延的事實。

范振鴻認為，美股以利多出盡反應，再次大跌收場，但台股的國家隊，已經展現了對台股的支撐力量，台股雖有下跌壓力，應該跟過去一周差不多。

美國聯準會無預警降息二碼，不具名的學者指出，主要是新冠肺炎疫情擴大，對經濟不利。亞洲是工廠，美歐是市場，原本大家擔心的是亞洲的供應鏈中斷問題，現在更擔心美歐需求銳減，對經濟及金融面的衝擊。

學者指出，隨著美國疫情擴大，死亡人數增多，對經濟下滑的恐懼依然有增無減，勢將造成美股再度重挫，預期降息效用有限。

(中時電子報)