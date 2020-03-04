日本山口縣4日公布，1名40多歲男性確診感染新冠病毒，這是日本中國地方確診的首例，也使在日本國內確診的病例突破1千人。

厚生勞動省和地方自治體至4日上午9時的統計，在日本境內感染的患者，包括來自大陸的旅客在內共280人。

加上鑽石公主號郵輪的乘客和船員共706人、搭武漢撤僑包機返國者共14人，總計達1千人。其中死亡者有境內感染者6人、郵輪6人，共12人死亡。

(中時電子報)