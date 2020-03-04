日本新冠肺炎感染人數破千 09:012020/03/04 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2月駛進日本橫濱港的鑽石公主號郵輪共有706名乘客和船員確診感染新冠肺炎。(黃菁菁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本山口縣4日公布，1名40多歲男性確診感染新冠病毒，這是日本中國地方確診的首例，也使在日本國內確診的病例突破1千人。 厚生勞動省和地方自治體至4日上午9時的統計，在日本境內感染的患者，包括來自大陸的旅客在內共280人。 加上鑽石公主號郵輪的乘客和船員共706人、搭武漢撤僑包機返國者共14人，總計達1千人。其中死亡者有境內感染者6人、郵輪6人，共12人死亡。 (中時電子報) #確診 #在日本 #境內感染 #郵輪 #破千人 #死亡 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 日韓情況惡化 陸製造業再受衝擊 04:102020/03/04 兩岸要聞 國際奧委會宣布：東京奧運如期舉行 07:452020/03/04 國際 國際熱門新聞 疫情轉嚴峻 西雅圖宣布緊急狀態 - 國際 「千億蝗蟲」殺到！大陸考察團慘被咬 蝗蟲群聚怕同類「吃掉」 - 國際 只有1條件！女王隨時歡迎哈利梅根歸隊 - 國際 國際奧委會宣布：東京奧運如期舉行 - 國際 拳王泰森大放送1千萬美金招女婿 女兒「漢草」長這樣 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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