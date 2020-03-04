隨著全球企業數位化轉型趨勢漸長，突破疆域的遠距辦公不僅可節省營運成本，更提供員工彈性及自由的上班環境，提高生產力，也是吸引人才的關鍵。根據全球知名的辦公空間服務供應商International Workplace Group（IWG，前身為Regus）的數據顯示，在2019年，全球有62％的公司表示，它們已經制定包含遠距辦公等的靈活工作政策。同時，全球招聘公司Indeed的數據顯示，47％受訪員工表示，公司是否允許遠距辦公是他們找尋新工作機會時的重要考慮。

由此可見，針對遠距辦公的需求，視訊會議的工具更顯得重要。當中的技術要求，不僅需要穩定的視訊及通話品質，資訊安全更是企業保護商業機密資產關鍵。思科Webex提供跨域協作平台資訊安全是唯一首選。

確實，近期因全球遠距工作需求激增，思科Webex在日本、南韓以及新加坡用戶數成長4至5倍，且會議時間也增加1倍；而透過Webex從中國地區聯往世界各地的流量也增加達到22倍。

為因應龐大視訊會議需求，思科一直致力提供各種優質的遠程工作解決方案，方便大眾在有需要時使用。目前思科Webex每月超過2億名活躍使用者，每年舉行5億場會議，為無數人的溝通、合作及交流提供極大的便利，成功以科技讓使用者互相保持緊密連繫。

思科也解鎖升級日前推出的《全民免費雲端會議使用方案》，會議時間由原本40分鐘升級成無時間限制，與會人數也從50人增加為100人。僅需要透過簡單步驟進行註冊，全球皆可以享受Webex帶來的優質雲端會議體驗，讓工作生產力不間斷。

(工商 )