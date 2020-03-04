華航因為大陸復工比例已經拉高到六、七成，台商、台幹陸續返回大陸工作，加上大陸對進出貨物艙位需求很高，本月1日已經先復飛松山-虹橋每周3班，本月7日起桃園-浦東將自每周7班增為10班；中國南方航空本月8日起復飛桃園-浦東，初期每周3班，3月29日起每日1班；中國國際航空上海與北京也開始彈性增班。

2月10日我方因新冠肺炎，限定兩岸客運航線只能飛五個航點，華航第一周桃園-浦東從每周15班減為7班，松山-虹橋從每周6班減為3班，第二周開始松山-虹橋全部暫停，隨著上海與鄰近城市疫情減緩，台商與台幹開始回到大陸工作，華航本月1日起先是恢復松山-虹橋每周3班，現決定自本月8日起，桃園-浦東增為每周10班，另在不影響裝載平衡前提前下，儘量錯開旅客座位，既防疫又舒適。

華航指出，目前上海線去程約有近七成客載，回程低於兩成，但是飛機腹貨艙來回都全滿，稍早以各國進大陸的貨載為主，現在大陸出口的貨也逐漸在增加，由於歐美與亞洲各國航空公司客機多數都還停飛中國大陸，有很多大陸經台灣轉歐美與東南亞的貨載。

因應貨運需求，華航現在飛浦東都使用大型的777客機，可載貨18噸，飛虹橋以A330為主，可載貨14噸，新增的6個航班，每周可增加96噸運力，等同一架747全貨機。

中國國際航空本月起也彈性桃園-北京自每周3班增為4班，桃園-浦東從每周5班增為6班，並表示會視實際需要隨時增班，其台灣分公司坦言，增班主要是考量貨運需求。

2月8日開始曾經暫停兩岸航線的中國南方航空，本月8日復飛上海航線，公司方面表示，在確保飛行安全的前提下，航機配載平衡允許，承諾在航機內盡量採用間格及分散的座位安排方式，另為確保空氣的清潔度，搭機前均使用符合適航標準的消毒液和空調循環過濾系統，阻隔細菌、病毒和汙染源。慶祝復航，單程未稅新台幣2,800元起，來回3,500元起。

(工商 )