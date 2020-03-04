驚悚電影《託陰》全球狂賣20億台幣票房，續集《託陰2：布拉姆回來了》即將登場，由原編劇、導演與製作團隊再次合力打造的恐懼新作，電影中的恐怖陶瓷娃娃布拉姆與小男主角長相完全神複製，因為此「特殊巧合」，讓本片神祕詭異氛圍倍增，讓飾演女主角的前阿湯嫂凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）說：「那個陶瓷娃娃真的很詭異，我無法與它單獨相處，就像電影中一樣，我隨時都覺得它在看著我。」

再次挑戰恐怖片，凱蒂荷姆斯對觀眾喊話「《託陰2》一定與你所想的不同」，她說：「《託陰2》雖然是續集，但卻是完全獨立的故事，不論是詭異氛圍、驚悚劇情或充滿壓迫的節奏都更加超越，而拍攝過程因恐懼而來的壓力，讓我依然心有餘悸，現在我的家中絕對看不到陶瓷娃娃。」

本身就是驚悚恐怖片迷，凱蒂荷姆斯呼籲粉絲一定要到電影院看《託陰2》，她說：「恐怖片就該在電影院看，大家坐在一起，即使不認識旁邊的人，但共同營造出來的緊張恐懼氛圍才是看電影有趣的地方。」

《託陰2：布拉姆回來了》描述一個家庭在搬進了希爾夏家族的古宅後，兒子意外交到一個詭異的新朋友：栩栩如生、彷彿有生命的陶瓷娃娃布拉姆，隨著他們倆感情越來越好，媽媽麗莎（凱蒂荷姆斯 飾）逐漸發現兒子行徑越來越古怪，而家裡毛骨悚然的事件也接踵而來。該片27日在台上映。

(中時 )