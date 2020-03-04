陳致中臉書。

新冠肺炎疫情延燒，台灣防疫單位全都繃緊神經，要防範病毒所有可能的入侵、擴散途徑，對此，高雄市議員陳致中在臉書上宣布，將會捐出半個月薪水，約6萬3千元，給相關單位，協助台灣的防疫作戰。

陳致中表示，台灣的醫護人員日夜奮鬥、戰戰兢兢，為的就是守護台灣人的健康；陳致中為了體恤醫護人員們的辛勞，將效仿新加玻總統以及政務官員的作法，捐出薪水作為獎勵金，慰勞辛苦的醫護人員，陳致中決定捐出市議員的半月薪，約6萬3千元，給高雄在地的小港醫院，希望這杯水車薪可以勉勵前線的醫療人員，讓台灣疫情化險為夷。

對於陳致中的行為，網友卻不太買單，狂酸「半月薪講這麼大聲?少找一點妮可多捐一點比較實際吧」、「把你家貪污的錢全拿出來」、「選舉補助款呢？你應該不靠月薪生活，好歹捐3個月吧」、「七億比較合理吧」、「這麼少」、「陳氏父子何不捐新臺幣7億給中央防疫中心，這才是愛臺灣的表現啊！」

(中時電子報)