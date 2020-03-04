WHO：大陸境外確診病例過萬 「高度關注」東地中海地區 10:542020/03/04 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 當地時間3月2日，位於法國巴黎的盧浮宮受新冠肺炎疫情影響持續閉館，盧浮宮工作人員擔心疫情繼續拒絕上班。盧浮宮1日已因相同原因而全天閉館。（照片取自中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據世衛組織（WHO）3日發布的最新一期新冠肺炎情況每日報告，截至歐洲中部時間3日上午10時（北京時間17時），大陸境外共72個國家確診新冠肺炎10566例，死亡共計166例。 世衛組織還表示，東地中海地區病例的增長情況需「高度關注」，世衛組織東地中海區域主任重申，為了控制疫情暴發和加強衛生系統運作，有必要加強監督和響應活動，並分享關鍵資訊。 (旺報 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 #新型冠狀病毒 #WHO #世界衛生組織 #東地 #中海 也許您會感興趣 推薦閱讀 義大利伊朗疫情升高 美警示非必要勿前往 11:372020/02/29 國際 論完陳時中運勢 詹惟中再揭陸疫情這時好轉 22:092020/02/29 娛樂 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 兩岸熱門新聞 陸31省新增新冠肺炎確診病例119例 新增死亡病例38例 - 兩岸 - 旺報 大陸驚傳境外移入病例！陸媒：將加強危險國家移入檢疫 - 兩岸 美CIA連續11年攻擊大陸網站 陸網安企業公布證據 - 兩岸 WHO：大陸境外確診病例過萬 「高度關注」東地中海地區 - 兩岸 - 旺報 美國防部情報：新冠病毒30天內可能全球大流行 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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