據世衛組織（WHO）3日發布的最新一期新冠肺炎情況每日報告，截至歐洲中部時間3日上午10時（北京時間17時），大陸境外共72個國家確診新冠肺炎10566例，死亡共計166例。

世衛組織還表示，東地中海地區病例的增長情況需「高度關注」，世衛組織東地中海區域主任重申，為了控制疫情暴發和加強衛生系統運作，有必要加強監督和響應活動，並分享關鍵資訊。

(旺報 )