伊朗新冠肺炎疫情火速蔓延

為了避免擁擠的監獄出現新冠肺炎群聚感染，伊朗暫時釋放了超過5.4萬名囚犯，以防控疫情蔓延。才短短不到兩星期，伊朗目前已有超過2,000人確診，近80人死亡。

據BBC新聞網4日報導，司法部發言人艾斯邁里（Gholamhossein Esmaili）指出，囚犯只要檢測呈陰性反應並交保後，就能獲准出獄。不過，基於安全考量，刑期超過5年的囚犯還是不能出獄。

而英國工黨議員席蒂克（Tulip Siddiq）說，身為政治犯的英籍伊朗裔女記者扎哈里蕾克莉夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）預料今天或明天可望暫時獲釋。扎哈里蕾克莉夫的夫婿說，他認為妻子已在德黑蘭的伊文監獄（Evin Prison）染上新冠肺炎，可是當局拒絕為她檢測。

由於伊朗指控扎哈里蕾克莉夫從事間諜活動，從2016年起就將她監禁。儘管她否認，英國也堅稱她無辜，但仍無濟於事。

目前和伊朗有關的確診病例已分別出現在阿富汗、加拿大、黎巴嫩、巴基斯坦、科威特、巴林、伊拉克、阿曼，卡達和阿拉伯聯合大公國等10國。

除了副總統和衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）等高層伊朗官員外，緊急醫療單位首長柯利凡德（Pirhossein Kolivand）也已確診。此外，伊朗290名國會議員中，已有23人檢測呈陽性反應。

而身為伊朗重要裁決機構「權宜委員會」（Expediency Council）成員，年71歲的米爾莫哈瑪迪（Mohammad Mirmohammadi）也已染疫病逝。他生前擔任伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）顧問，兩人關係密切。

(中時電子報)