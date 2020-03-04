罷韓行動如火如荼展開，但是高雄人同意罷韓嗎？罷韓會過嗎？YouTuber前往旗津進行街訪，其中一位做生意的阿北言論，獲得網友叫好。阿北認為罷韓行動只是為政治而政治。

YouTuber「Bit King比特王出任務」在高雄進行街訪時，有一位阿北認為，不要講色彩，選上就讓韓國瑜做完4年，不好就把他換下來，不要為政治去搞那個，搞得族群分裂。民進黨在高雄已執政20年，你讓韓國瑜做做看，就是因為當初民進黨做不好，市民才會支持韓國瑜。

阿北指出，韓國瑜會去選總統，是因為登革熱，你們不給他預算，底下就拱他上來，韓國瑜也很無奈，罷韓是為政治而政治。當時陳菊團隊連淹水問題都無法解決，無法把水抽出去。若是韓國瑜錯了，你們當然可以罷韓，但是韓國瑜沒有錯，罷韓只是為政治而政治。

針對韓國瑜就任一年多來高雄的改變，阿北認為，騎摩托車上下班，路真的差很多，現在路鋪得很平；至於淹水問題，韓國瑜上任後就沒有再淹水，只是積水；還有幫農民賣東西，真的是有目共睹，他也不爭功。

網友紛紛讚揚做生意的阿北，說得很棒，腦子很清楚。許多人都被媒體帶風向，能夠像這個阿北的有幾人呢？誰能還韓市長一個公道？高雄人請睜大眼睛，珍惜韓市長。

另外有兩位阿嬤則贊成罷韓，因為大家都說韓國瑜做不好，訊息則來自電視媒體。

(中時電子報)