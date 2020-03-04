印尼2日證實境內首度出現2例確診新冠肺炎病例，且首例是在症狀出現兩周後，才篩檢確診。對此，醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」，指出印尼的鴕鳥心態及防疫狀況。

印尼確診病患分別是31歲的舞蹈老師，以及她64歲的母親，感染源疑似是舞蹈老師在馬來西亞確診的日本女性友人，兩人曾於2月14日在雅加達見面。

不過，舞蹈老師及母親，與其他兩名家人同住，但衛生部卻未對另兩人做篩檢，僅表示他們健康狀況良好，會繼續觀察。

「MedPartner 美的好朋友」在臉書表示，印尼人口達2.5億，2日宣布2例確診後，打破他們一直宣稱的「0感染」的紀錄，「雖然根本沒人信，之前一直當鴕鳥不檢驗就不會有感染啊」！

為了解印尼是如何調查疫情，美的好朋友也去找了外媒報導，印尼官員說，現在一天可以檢驗1000個案例，雖然聽起來不太夠但還行，但讓人嚇掉下巴的是，從疫情到現在總共才驗333個，「是在哈囉？印尼人口這麼密集的地方，採取的防疫態度是這樣，只能為印尼人祈禱了」。

(中時電子報)