觀光紓困僧多粥少 林佳龍：子彈不夠再加碼 09:302020/03/04 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍。（潘千詩攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情重擊交通、觀光產業，交通部已編列142.3億幫業者紓困。不過，業界普遍反應僧多粥少。交通部長林佳龍表示，觀光、運輸業紓困、振興計畫，除編列特別預算，交通部跟觀光局、民航局還有基金，只要子彈不夠也會再加碼。 林佳龍表示，施政的輕重緩急，以人民權益為重，以緩濟急，就交通部業務預算加以調整，全力支持做好紓困跟振興。 (中時 ) #紓困 #林佳龍 #交通部 #觀光 #預算 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗縣首推節電參與式預算 11項提案公告票選再抽大獎 15:442020/03/01 生活 酒駕新制上路 酒精鎖、酒癮治療費用 蘇揆：自己付 16:592020/03/01 政治 觀光人才培訓要點惹議 交通部喊誤會要修精確 14:502020/03/02 生活 疫情影響大 立委協調建立紓困窗口 04:102020/03/03 焦點新聞 觀光紓困協助產業升級 人才轉型培訓 改補助雇主 04:102020/03/03 財經要聞 藍委批地方防疫預算九牛一毛 04:102020/03/03 生活新聞 人才培訓變加薪 交部紓困擺烏龍 04:102020/03/03 生活新聞 堵住疫情漏洞！防疫車隊4日上路 11:242020/03/03 生活 救觀光、運輸業！交通部人才培訓每案最高300萬 16:572020/03/03 生活 特別預算浮濫 1頁就要12.5億 04:102020/03/04 政治要聞 生活熱門新聞 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 劉真自發性腦出血開顱 醫揭真實病情 - 生活 台灣輸了...美加掃好市多畫面曝光 員工嚇尿：30年沒看過 - 生活 新冠肺炎失控日本這東西銷售一空 網：日本人終於瘋了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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