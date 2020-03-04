新冠肺炎疫情重擊交通、觀光產業，交通部已編列142.3億幫業者紓困。不過，業界普遍反應僧多粥少。交通部長林佳龍表示，觀光、運輸業紓困、振興計畫，除編列特別預算，交通部跟觀光局、民航局還有基金，只要子彈不夠也會再加碼。

林佳龍表示，施政的輕重緩急，以人民權益為重，以緩濟急，就交通部業務預算加以調整，全力支持做好紓困跟振興。

(中時 )