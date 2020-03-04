前台中市副市長楊瓊瓔去年辭職參選立委，副市長一職虛位以待，台中市長盧秀燕今天將宣布新任副市長，由副祕書長黃國榮回鍋擔任副市長一職，為市政推動貢獻能力與專業。

目前另兩名副市長為令狐榮達、陳子敬，第三位副市長多方舉才，盧秀燕決定任用前台中市長胡志強的副市長黃國榮，熟悉市政為台中市府再打拚。

(中時 )