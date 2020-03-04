台中市新任副市長黃國榮出線 燕子團隊戰力強 09:232020/03/04 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市副祕書長黃國榮升任副市長。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前台中市副市長楊瓊瓔去年辭職參選立委，副市長一職虛位以待，台中市長盧秀燕今天將宣布新任副市長，由副祕書長黃國榮回鍋擔任副市長一職，為市政推動貢獻能力與專業。 目前另兩名副市長為令狐榮達、陳子敬，第三位副市長多方舉才，盧秀燕決定任用前台中市長胡志強的副市長黃國榮，熟悉市政為台中市府再打拚。 (中時 ) #台中 #副市長 #黃國榮 #盧秀燕 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜、盧秀燕都面臨罷免危機 洛杉基砲轟6字 07:592020/03/01 政治 台中茂谷柑紅到新加坡 盧秀燕推薦掛保證熱銷 12:042020/03/01 生活 中市府加強防疫檢測 2日起市政大樓僅開放部分出入口 17:342020/03/01 生活 盧秀燕防疫把關 視察學校團膳 16:342020/03/02 政治 顏純左回歸醫師本行 診所更新設備重新開業 19:582020/03/02 生活 網路投票》「罷燕」冤冤相報？票數說明一切 20:542020/03/02 政治 文山分局合併案卡關惹毛柯 學姐：副市長黃珊珊專責處理 10:182020/03/03 政治 中央提600億防疫紓困 盧秀燕籲各局處積極爭取 13:432020/03/03 政治 守護學童！盧秀燕：持之以恆 做到天衣無縫 16:062020/03/03 生活 疫情緊張 中市學生請假高峰 1天近萬人 04:102020/03/04 地方新聞 政治熱門新聞 高雄市民「凍」未條！向罷韓團體怒喊：夠了 - 政治 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完：很驚訝 - 政治 高雄市長補選誰有機會？網分析：「他」韓粉絕對挺！ - 政治 綠委提案黃安條款 蘇煥智看不下去 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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