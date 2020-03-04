李姓Uber司機涉嫌收受4000元酬勞，替詐騙集團領取人頭帳戶包裹，當場被警方查獲逮捕，檢察官依詐欺罪將他起訴。但台北地院認為，李男代領的人頭帳戶尚未被用於詐騙，本案沒有被害人，與詐欺罪構成要件有間，遂判李男無罪，可上訴。

檢方起訴指出，李男2018年10月24日晚間，與詐騙集團成員「小花哥」談妥以4000元報酬，到台北市某超商領取包裹，由於工作內容與酬金不成比例，可預見該包裹為犯罪集團物件，李男另找來林姓少年代領，約定事成給他500元。

李男與少年會合後，李男負責開車前往超商，並在店內座位區等候，由少年前往櫃台領取包裹，未料被警方當場查獲，起出2本存摺及2張提款卡，李男見事跡敗露，跑出店外開車逃逸，但最後仍被檢警循線通知到案，檢察官依詐欺罪起訴李男。

法院審理時，李男否認犯行，辯稱他是Uber司機，「小花哥」稱喝了酒不能開車，委託他幫忙代領包裹，但他不會領，少年剛好在一旁，才找少年陪同，「小花哥」並答應給他和少年1人2000元加油錢，並非報酬，可能「小花哥」知道他看不懂中文，才騙他去領包裹，他並不知道內容物。

合議庭則認為，李男及超商剛到領取包裹，就遭警方查獲，人頭帳戶當場就被查扣，尚未被詐騙集團利用作為詐騙所得匯入的帳戶，難認本案中有任何被害人遭騙，與刑法詐欺取財罪構成要件有間，現有證據不足以證明李男犯行，遂判他無罪。

(中時 )