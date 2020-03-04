新台幣開盤升7.7分 一度大升逾2角 09:312020/03/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新台幣開盤升7.7分 一度大升逾2角（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.010元開盤，升7.7分，早盤一度大幅升值逾2角。 新台幣兌美元開盤交易區間為29.865元至30.010元。1090304 (中央社) #開盤 #新台幣 #兌美元匯率 #今天 #交易 也許您會感興趣 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 孟晚舟在劫難逃！ 老美挖出華為禁令致命傷 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 不滿讓孟晚舟案引爆？ 華為死咬抓耙子再揭內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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