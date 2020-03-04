華航3月2日發給同仁一封信，說明這次疫情對於公司的衝擊，坦言受到雪崩式的影響。交通部長林佳龍表示，已編列42億多元預算替航空業紓困，並視疫情發展，如果疫情持續擴大，會再建請專案方式協助。

林佳龍表示，已從特別預算中編列42億多作為航空業的紓困預算；航空業是這次最大受災戶、相當慘重，大型航空公司因停飛班次非常多，也讓機組員面臨非常嚴峻的工作挑戰。

林佳龍表示，國籍航空公司代表國家，在此嚴峻挑戰下，一定要窮盡所有辦法支持這幾家航空公司，希望航空公司能撐住，不要把這些損害轉移到旅行社跟一般旅客，這是連鎖反應。

林佳龍表示，一方面要保障消費者權益，一方面要支撐旅行社度過難關，但傷害罪重的航空業，包括：航空公司、機場及免稅商店，先編列42億元減免租金、權利金、飛機降落費跟各項使用費，數量相當大，希望針對疫情發展，如果衝擊持續擴大，會再建請用專案方式協助。

(中時 )