美國聯準會（Fed）3日緊急宣布降息聯邦資金利率2碼，新目標利率區間為1%-1.25%，以因應新冠肺炎疫情擴散對經濟的衝擊；市場原本預期Fed將於3月17-18日決策會議時才會正式降息，FED提前降息的舉措，美股開盤後出現先漲、後跌，收盤再吐回前一日逾半漲幅，下跌785.91點，跌幅2.94%，指標股蘋果跌幅3.23%，特斯拉上漲0.25%，臉書重挫5.56%。

雖FED提前降息，但美元指數今早仍守穩在97之上，未出現恐慌性重貶。台北外匯經紀公司新台幣開盤匯價為30.01元，升值7.7分，但隨後在美元拋匯帶動下，盤中最高匯價來到29.865元，再勁升2.22角。

投資銀行指出，今年企業盈餘預期的不確定性上升，股市暴跌。由於需求預期疲弱，商品價格下跌，而政府債券殖利率創下歷史新低。十年期美國公債似乎消化了美國經濟大幅放緩的情況，這種情景只會在發生最糟糕事件時才會出現。

FED堅持實施貨幣措施以支持疲弱的需求，縱使有人質疑這樣能帶來多大的改觀。但當貨幣寬鬆政策與疫情防控措施同時實施，不排除市場可能會快速回升。

(時報資訊)