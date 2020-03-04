美股消息面：

1.美國聯準會（Fed）在周二美股開盤後，突然宣布調降聯邦基準利率2碼（50基點），至1～1.25%，為2008年金融危機以來，首度在排定的貨幣政策會議外緊急降息，凸顯出美國央行對新冠肺炎疫情的擔憂。聯準會原訂於3月17、18日召開政策會議。

2.全球七大工業國集團（G7）財政部長與央行總裁周二召開電話會議後發布聯合公報，決議中雖未提及任何財政與貨幣政策上的具體行動，但承諾將聯手採取必要措施，以對抗新冠肺炎疫情造成的經濟風險。受此激勵，周二泛歐指數Stoxx 600收漲1.37%，早盤歐洲主要股市一度大漲約3%。

3.聯準會意外降息2碼，周二ICE美元指數尾盤跌0.41%，報97.13，盤中最低跌至96.926，創8周新低。

4.資金流向避險資產，周一紐約4月期金收漲49.60美元或3.1%，為每盎斯1644.40美元，創下去年6月下旬以來最大單日漲幅。5月期銀收漲44.9美分或2.7%，為每盎斯17.188美元。

5.美國疾病管制與預防中心（CDC）周二宣布，全美新冠肺炎確診病例新增17人，累計確診病例達到108人。西雅圖衛生部門周二公布新冠肺炎確診死亡病例新增3人，累計死亡病例為9人。截至目前為止，美國的新冠肺炎死亡病例都出現在西雅圖。

6.聯準會緊急降息兩碼，加重市場對新冠肺炎疫情影響的擔憂，資金撤出股市等風險性資產，並轉進黃金與公債等避險資產，周二美國公債殖利率全面走跌。美國10年期指標公債殖利率一度跌破1%，為歷來首見，最低跌至0.906%，創下歷史新低，尾盤拉回至1.088%。美國30年期債息尾盤報1.622%，盤中跌至1.507%，創歷史低點。

7.美國石油協會（API）周二公布，上周美國原油庫存增加，汽油和餾分油庫存減少。上周（截至2月28日）美國原油庫存增加170萬桶，為4.466億桶，少於市場預估的增加260萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存減少140萬桶。煉廠每日煉油量減少6.7萬桶。上周汽油庫存減少390萬桶，超出市場預估的減少200萬桶。餾分油庫存減少170萬桶，少於市場預估的減少190萬桶。上周美國原油進口增加11.1萬桶/日。

(時報資訊)