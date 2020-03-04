故前財政部長、臺灣期交所董事長許虞哲追思祝福奠禮今日上午於臺北市立第一殯儀館景行廳舉行。總統蔡英文親臨告別式頒發褒揚令及致詞，感念許董事長一生奉獻臺灣稅改及臺灣金融市場，告別式簡單隆重。故許董事長治喪委員會表示，感謝各界於治喪期間給予多方協助，及眾多曾與許董事長共事，推動臺灣財政金融成長之長官、同仁及親友於今日蒞臨追思，各界對許董事長致上的最後祝福，治喪委員會及許董事長家屬一一感念在心，並深切感謝，期望各界不論在何工作崗位上，都能循許董事長畢生認真嚴謹、勇於任事不怕難的精神，為國家更美好未來作出貢獻。

故許董事長治喪委員會由蔡總統親任榮譽主任委員，陳副總統、候任副總統賴清德、行政院長蘇貞昌為榮譽副主任委員，前行政院長林全為主任委員、金管會主委顧立雄及財政部長蘇建榮為副主任委員。

故許董事長生於民國41年10月27日，109年2月15日下午4時25分辭世，享壽69歲。國立政治大學財政研究所畢業，曾赴美深造取得哈佛大學法學碩士學位，擁有稅務、法務雙重學位，一路從基層財政部稅務員、稅捐稽徵處處長、國稅局局長、賦稅署署長、常務次長、部長，於財政部長退休後，轉任期交所董事長迄今。故許董事長將畢生光陰奉獻予國家，創造出「許第一」奇蹟，更為國家培育無數財稅人才，承繼其志業，繼續為國家財政健全、經濟發展努力奮鬥。

故許董事長畢生功績無數，最令各界印象深刻者，為任職財政部長期間推動重大稅改。他積極拜會立法院朝野黨團溝通，為稅改政策辯護而努力，終使各項影響人民深遠的稅法修正案順利通過。其任內通過的重要稅法修正案如：境外電商課稅新制、106年證券交易稅當沖降稅、106年納稅者權利保護制度及107年所得稅制優化方案等，尤以所得稅制優化方案影響層面最大，全臺年薪40.8萬元以下四成上班族全部受惠。此臺灣史上最大規模稅改實施後，不但減輕中低所得者與育兒家庭租稅負擔，更因調降綜所稅最高稅率，有助企業留才、攬才及投資，促進臺灣經濟發展，並樹立稅制里程碑。故許董事長以堅強意志及毅力逐一推動稅改的精神，深深令人敬佩及景仰。

107年7月轉任期交所後，故許董事長仍秉持其勇於任事之一貫精神，帶領臺灣期貨市場屢創新猷。上任後即以其賦稅長才，積極溝通並成功爭取到取消股價類期貨交易稅率減半落日條款，使全國期貨交易人、期貨業者均受惠，推動美國那斯達克100期貨及櫃買富櫃200期貨上市、推動建置店頭衍生性商品集中結算機制及擴大動態價格穩定措施適用商品等，107年臺灣期貨市場交易量更首度突破3億口大關，創下歷史新高。建樹良多，令期交所同仁及期貨業界無限追思與感念。

(時報資訊)