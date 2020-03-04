韓國疾病管理本部周三上午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增516人，累計確診病例達5,328例。死亡病例新增4人。

截至目前為止，全球已有91個國家或地區已經對來自南韓的旅客實施或計畫實施入境限制或隔離措施。

為了防治新冠肺炎疫情，並減緩經濟衝擊，南韓政府周三提出規模達11.7兆韓元的追加預算案。

(時報資訊)