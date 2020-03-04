《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增516例，累計達5,328例 09:262020/03/04 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周三上午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增516人，累計確診病例達5,328例。死亡病例新增4人。 截至目前為止，全球已有91個國家或地區已經對來自南韓的旅客實施或計畫實施入境限制或隔離措施。 為了防治新冠肺炎疫情，並減緩經濟衝擊，南韓政府周三提出規模達11.7兆韓元的追加預算案。 (時報資訊) #南韓 #16 #累計 #28 #確診病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 摩納哥淪陷 出現第一起新冠肺炎確診病例 14:392020/02/29 國際 不只關注新冠肺炎 屏東出現今年首例境外登革熱確診病例 23:292020/02/29 生活 大陸武漢監獄 1天內新增233人確診病例 23:512020/03/01 兩岸 陸病例治癒率升 出院逾5成 04:102020/03/02 生活新聞 陸新增確診病例202例 1月22日以來新低 10:492020/03/02 兩岸 新冠肺炎肆虐 韓軍確診28例 隔離近萬人 14:412020/03/02 軍事 廣西50起聚集性疫情 98％在社區、農村 23:102020/03/02 兩岸 《國際社會》WHO：他國新確診為中國9倍，必要時將宣告「大流行」 08:532020/03/03 財經 陸今年以來倒閉房企較去年同期降27.16％ 15:212020/03/03 財經 《晨間解盤》新冠肺炎衝擊，短空中長多(倫元投顧提供) 08:522020/03/04 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 丟掉俏江南後 大S婆婆張蘭宣稱將砸10億再起 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 疫情衝擊 5月報稅延繳有譜 - 財經要聞 - 工商時報 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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