國民黨主席候選人江啟臣今天受訪時，痛批一份在Line與眷村內流傳抹黑他的文宣，質疑文宣以政見對照表的形式，刻意扭曲他的政見，文宣有些推論根本是中共同路人思維。雖然他仍有信心勝選，但已要求黨中央表態、處理，本身也將採取法律手段。

江啟臣今天接受「POP撞新聞」專訪時表示，馬英九也說過中華民國是主權獨立國家，但被大陸部分人士刻意分化台灣內部，宣稱這種言論是隱性台獨。本份文宣也利用他認為中華民國是主權獨立國家的說法，推論他的主張是隱性台獨；他講台灣優先也被文宣簡化成台獨優先，根本是中共同路人思維。

江啟臣還指出，文宣刻意宣稱他在政見會沒提過黃復興，但參選以來他多次受訪都有提到，文宣卻刻意不列出，他一再重申黃復興黨員是國民黨重要資產，不離不棄。

對於文宣中對比兩位候選人對九二共識的看法，江啟臣質疑文宣以偏概全，漏掉許多重點，他確實認為如今九二共識過去有的彈性與模糊空間被壓縮，導致去年選舉時國民黨被挑戰，因此他主張兩岸應該擱置主權爭議，務實解決交流時遇到的問題。他認為中華民國才是定海神針，要求大陸正視中華民國存在事實，面對現在的分裂事實，才能談未來該怎麼走。

而被主持人問到選情如何時，江啟臣坦言過往主席選舉投票率都不高，近兩次都不到5成，本次又有疫情影響，加上本次因為經費因素，投開票所只剩2百多個，只有上次的一半，多少讓黨員降低投票意願，若有3成投票率就不錯了，本次有投票權黨員共34多萬人，其中黃復興黨部約9萬多人。

被問到能否獲得黃復興支持，江啟臣表示過往刻板印象認為黃復興傾向投給軍系人馬，但上次黨主席選舉黃復興支持吳敦義的人最多。本次他接觸黃復興基層黨員，他們也認為國民黨應該改革，未來應該透過改革加強對基層黨員的關心。

最後，談到青年議題，身為立委的江啟臣表示他已提案，將投票權下修至18歲，參選年齡也降為20歲。

會後受訪時，江啟臣表示自評會勝選，是因為拜訪時很多黨員表示期待中生代出來承擔、大刀闊斧改革。對於抹黑文宣是否是對手所為？江啟臣表示看不出來，黨中央應查出製作來源。

(中時 )