世界銀行（World Bank）今天宣布一項120億美元的援助計畫，以緊急資金協助各國對抗武漢肺炎疫情。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）告訴記者說：「目標是展開迅速、有效的行動，回應各國需求。」

他表示，重要的是「認知到貧困國家面臨額外負擔」，他們缺少設備來防止2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）擴散。

世銀聲明表示，其中一些資金鎖定全球最貧困的幾個國家，讓他們可以把錢用在添購醫療器材或提供醫療服務，並包含專家判斷及政策建議。

武漢肺炎去年12月在中國湖北省武漢市爆發，全球目前出現超過3000起死亡病例，超過9萬人確診。

這筆資金中，有80億美元是新增挹注。馬爾帕斯表示，這些錢將提供給尋求幫助的國家。世銀已聯繫許多成員國，但他並未特別說明哪些國家將先收到金援。

他在一場電話會議上說：「重點是要迅速行動，速度是拯救性命的必要一環。」

馬爾帕斯說，「我們希望世銀的大量資源、全球專業知識和過去危機中累積的經驗能物盡其用」，近年對抗伊波拉（Ebola）病毒和茲卡（Zika）病毒等疫情時，也提供過類似緊急資金。

(中央社)