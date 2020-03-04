空氣汙染嚴重肆虐全球！科學家今天表示，空汙造成全球人口的平均餘命縮短近3年。更慘的是，世界每年有880萬人因為空汙而死掉。死亡人數遠高於愛滋病和瘧疾。

《中央社》報導，醫學期刊「心血管研究」（Cardiovascular Research）的最新研究報告顯示，消除因燃燒煤、石油和天然氣所釋出的有毒物質和會造成肺阻塞的微粒，能使人類平均餘命增加1年。

研究結果也顯示，空汙每年造成全球880萬人提早死亡，人數比因瘧疾而死的高出19倍，比愛滋病死掉高出9倍，也比酒精造成的提早死亡人數高出3倍。

此研究的主要作者、德國馬克斯普朗克研究所（Max Planck Institute）化學與心臟病學部門研究員孟澤爾（Thomas Munzel）說，「我們的研究結果顯示，存在『空氣汙染大爆發』」、「空汙和吸煙都是可預防的，但過去數十年間，特別是在心臟病專家間，相較於吸菸問題，對空汙問題的關注程度遠少得多。」

此外，亞洲是空汙影響最嚴重的地區。空汙使大陸人平均餘命減少4.1年、印度人減少3.9年，巴基斯坦人減少3.8年。

(中時電子報)