在新冠肺炎疫情衝擊下，下月初將登場的清明連假疏運，交通部該如何防疫也成為關鍵。交通部長林佳龍表示，已推出機場防疫車隊、高鐵也推出實名制有購票紀錄，避免長時間、人數多的情況。

林佳龍說，清明往返國內，甚至是兩岸間的國人相當多，最近開始推出機場防疫車隊，就是要有效管控入境旅客，特別是來自於大陸、港、澳、韓國、義大利跟伊朗等嚴重的六大疫區，除要求填寫健康聲明卡跟居家檢疫通知書外，也安排防疫車隊，希望能夠在最安全、快速下返家做居家檢疫。

在國內大眾運輸，林佳龍表示，目前運量已經減少將近二、三成之多，尤其是國道客運；在鐵路系統方面，交通部支持高鐵公司將自由座改成對號座，用實名制，有購票紀錄，避免尖峰時間，大家為了要快速返鄉或是回來工作，尖峰時間自由座恐有相當多站票，要避免時間長、人數多；在台鐵方面也有相對應政策，如何做好人流管理。

(中時 )