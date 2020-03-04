老婦跌落嘉南大圳 卡水門被發現 09:492020/03/04 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 搜救人員已將老婦遺體打撈上岸。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 老婦遺體卡在大排水門被發現。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真） 嘉義縣一名近80歲老婦，3日疑似摔落嘉南大圳朴子支線，嘉義縣消防局獲報後，持續搜救到凌晨仍未發現老婦人蹤跡，今4日一早7點多，家屬在距鐵路警察局高雄分局太保派出所約100多公尺遠的大排水門，發現老婦遺體，馬上通報搜救人員前往，將老婦遺體打撈上岸。 (中時 ) #老婦 #發現 #遺體 #嘉義縣 #搜救 也許您會感興趣 推薦閱讀 怪奇木瓜樹 頭尾都會結果實 04:102020/02/29 地方新聞 蔡明亮柏林踩紅毯 〈怪美的〉金曲迎賓 04:102020/02/29 娛樂新聞 美術館露台上演全裸衝刺 「活春宮」 男主角「再犯」慘了 09:522020/02/29 社會 劣！ 大量有毒泡棉廢棄物 丟棄苗栗西濱公路 11:582020/02/29 社會 連假最後一天 墾丁大灣沙灘驚見女屍 13:192020/03/01 社會 新冠肺炎遺體解剖 肺部附著漿糊般液體 21:322020/03/01 兩岸 下班找不到媽媽 警方發揮同理心協助尋獲 18:272020/03/03 社會 一線「接體員」眼中的殯儀館眾生相 21:002020/03/03 搜奇 人神共憤！警察撩妹「炫耀Kobe遺體照」 遺孀崩潰怒嗆 23:092020/03/03 國際 品種優勢強 阿里山首辦藝伎評鑑賽 04:102020/03/04 地方新聞 社會熱門新聞 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 獨家／移民署首任署長吳振吉病逝 從警四十載深獲器重 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 【小英我靠山1】我總統府的！高級公務員修屋還賴帳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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