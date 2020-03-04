老婦遺體卡在大排水門被發現。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣一名近80歲老婦，3日疑似摔落嘉南大圳朴子支線，嘉義縣消防局獲報後，持續搜救到凌晨仍未發現老婦人蹤跡，今4日一早7點多，家屬在距鐵路警察局高雄分局太保派出所約100多公尺遠的大排水門，發現老婦遺體，馬上通報搜救人員前往，將老婦遺體打撈上岸。

(中時 )