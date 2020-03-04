當中國餐飲業幾乎在新冠肺炎疫情中倒地不起之際，俏江南集團創始人、大S的婆婆張蘭，高調宣布回歸，喊出要在3年內投資出10家Pre-IPO餐飲企業。

據《融中財經》報導，張蘭將成立一支專注於餐飲投資的私募「易基金」，規模約10億人民幣，攜手企業顧問、觀見餐飲小學發起人汪潔，以及曾投資過海底撈頤海國際、大眾點評等知名餐飲企業的投資專家劉曉東。據聞，汪小菲、大S也將出資。

自從2014年「被迫」淡出俏江南後，張蘭鮮少公開露面。「疫情後餐飲企業都有點慌張，大家都來問我當年是如何帶俏江南度過SARS的。」張蘭選擇在此時入市，備受注目，她表示最近正忙著規劃「易基金」，希望更多的人參與，也將幫助餐飲企業度過疫情難關。

據報導，該支基金計畫規模為10億，將分批落實，目前第一批資金即將到位，傾向投資可標準化、可規模化的火鍋、小吃、速食等類別。

曾經被私募基金掃地出門的張蘭，重出江湖也選擇私募基金再出發，張蘭強調一定要找對人，找到那些能幫助企業對接資源的，而不是僅給錢的投資機構，「當時，我沒有遇到一個好司機，遇到了門口的野蠻人。通過這樣的血淚教訓，幫助餐飲企業，絕不讓餐飲行業的門口再有野蠻人欺負我們行業。」

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(中時電子報)